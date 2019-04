Mai nessuna denuncia nei confronti dell’ex compagno, ma Romina Meloni aveva paura di Ettore Sini: una decina di giorni fa aveva confidato ad un vicino i suoi timori, dopo aver visto passare più volte la Panda del suo ex vicino alla sua casa in cui abitava con il nuovo compagno. Una vita complicata quella di Romina Meloni e di Ettore Sini. Lei con due matrimoni alle spalle e con due figli dalle precedenti unioni; lui un matrimonio fallito e un figlio adulto. La convivenza tra i due nella casa di Ozieri, paese del quale era originaria la donna (lui invece era di Bono), era iniziata cinque anni fa.

Poi la rottura a ottobre quando la donna era andata via di casa. L’agente penitenziario aveva continuato a vivere nell’abitazione dove ospita saltuariamente anche un figlio di lei con il quale aveva tenuto buoni rapporti. La donna nel frattempo aveva cominciato una nuova relazione con Gabriele Fois, senza però parlarne con Sini che, secondo gli inquirenti, ha continuato ad aiutare economicamente la donna, che non aveva un’occupazione stabile ma lavorava saltuariamente come operatrice socio sanitaria. E’ probabile che l’uomo abbia scoperto la nuova relazione della donna solo negli ultimi tempi. Forse per chiedere spiegazioni ha tentato di contattare la donna attraverso il figlio di lei. Non riuscendoci si è presentato a casa del nuovo compagno di Romina Meloni e ha aperto il fuoco sui due.

Poi il proposito di farla finita andando nel carcere a prendere l’arma d’ordinanza. Un collega a Bade ‘e Carros ha notato la sua agitazione e la corsa a tutta velocità quando con la sua auto ha lasciato il penitenziario. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Nuoro lo hanno cercato per sei ore poi, anche grazie ai familiari dell’uomo, lo hanno localizzato in tarda serata a Sassari, dove vagava con la pistola intorno alla cintola ben visibile a tutti: un colpo in canna e due caricatori da 15 colpi. Ora è accusato di omicidio e tentato omicidio: domani nel carcere sassarese di Bancali l’interrogatorio di garanzia del Gip del tribunale di Nuoro. Il corpo della donna si trova all’obitorio dell’ospedale di Nuoro in attesa che il magistrato autorizzi l’autopsia. Il nuovo compagno della donna, ferito alla testa, è in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro.

