In occasione della gara contro la Juventus prevista per martedì 2 aprile alla Sardegna Arena scenderà in campo con una maglia speciale.

E’ la prima volta che, in Serie A, uno sponsor ha scelto di rinunciare alla visibilità sulla maglia per promuovere un’iniziativa a sostegno del territorio, infatti nelle maglie rossoblù non ci sarà così il logo Ichnusa, che accompagna la squadra dalla stagione 2016-17, ma la scritta #Ilnostroimpegno.

#Ilnostroimpegno è un progetto, presentato stamattina alla stampa al centro sportivo di Asseminello, con cui Ichnusa, promotrice dell’iniziativa, Cagliari Calcio e Legambiente, invitano tutti i cittadini sardi a unirsi a loro per contribuire a preservare le bellezze dell’Isola. Basta un gesto piccolo ma concreto: raccogliere i rifiuti abbandonati che deturpano il territorio.

Il prossimo appuntamento è per sabato 13 aprile a Sant’Elia: chiunque voglia partecipare alla giornata assieme a Ichnusa, Cagliari Calcio e Legambiente, potrà iscriversi a partire da domani sul sito del Cagliari.

Il direttore generale Mario Passetti: “Appoggiamo con orgoglio questa iniziativa, riteniamo che sia fondamentale darci un piano di sostenibilità completo anche per la progettazione del nuovo stadio e indispensabile che sia un esempio in termini di sostenibilità”.

