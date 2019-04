Alla vigilia della partita contro la Juve, che si disputerà domani alle 20.30 alla Sardegna Arena, Rolando Maran ha incontrato la stampa ad Asseminello.

Parte subito dai convocati Maran: “Non ci saranno Lucas Castro e Ragnar Klavan, tutti gli altri sono a disposizione. Qualcuno deve ancora smaltire la fatica, ma ho ancora 24 ore per valutare la situazione e, dopo la rifinitura di domani mattina, valuterò i singoli”.

Sulla partita al Bentegodi: “Ci siamo tolti il peso del risultato negativo in trasferta, il successo pieno fuori casa non arrivava da troppo tempo. Una vittoria che ci deve dare ulteriore entusiasmo per affrontare la partita di domani”.

Mister Maran si concestra sulla partita contro la Juve: “Tutti hanno detto che sabato contro l’Empoli non ha incontrato la sua miglior giornata, ma ha comunque vinto. Ha la capacità di essere sempre sul pezzo, il cinismo per portare a casa il risultato anche nelle partite meno positive. Metterla in difficoltà non sarà semplice: dobbiamo essere forti e convinti di noi stessi, fare le cose col coraggio giusto e con la voglia che ci deve contraddistinguere sempre. Le loro assenze in attacco? Dovrebbero giocare due elementi che sono stati titolari nell’ultima partita della Nazionale, dunque la caratura della squadra non cambia tanto”.

La partita contro la Juve ha un significato molto particolare per tutti: “La classifica è ancora da migliorare, dobbiamo trovare continuità e ci piacerebbe dare altre grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Dobbiamo avere dentro di noi la volontà di coltivare il sogno. Se non mettiamo il giusto pepe, allora abbiamo sbagliato mestiere e una partita di questo calibro non può non averne. Stiamo attraversando un buon momento, le motivazioni sono al top: per riuscire a fare risultato bisogna fare ancora meglio delle ultime gare. Il nostro percorso dobbiamo tracciarlo noi, guai ad abbassare la guardia”.

“Le parole di Allegri sul campo più piccolo? – continua il tecnico rossoblù- Siamo ospitali, se in nottata riusciamo allarghiamo un po’ il terreno di gioco. Io voglio che il pubblico venga per i nostri campioni, per divertirsi e spetta a noi farli divertire, a prescindere da Ronaldo. Non parlo di pareggio per carattere, una squadra deve sempre andare in campo pensando di fare risultato”.

Domenica prossima il Cagliari affronterà la Spal alla Sardegna Arena: “Non voglio fare calcoli in funzione della Spal, non ne abbiamo fatti nemmeno per la gara con l’Inter, quando c’erano molti diffidati. Andiamo in campo ogni partita per fare risultato: questa deve essere la nostra mentalità. Di volta in volta penseremo alle soluzioni migliori, fermo restando che se la squadra sta andando bene è merito di tutta la rosa, anche di quegli elementi che al momento stanno trovando meno spazio”.

Ecco i convocati:

Piero Giacomelli di Trieste è stato designato a dirigere Cagliari-Juventus di domani sera alla Sardegna Arena.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Enrico Caliari di Legnago e Davide Imperiale di Genova.

Quarto ufficiale Livio Marinelli di Tivoli.

Addetti al VAR Federico La Penna di Roma e Alfonso Marrazzo di Frosinone.

Commenti

comments