Il comune di Cagliari comunica che per consentire il carico di alcuni macchinari da parte di una ditta operante in zona, verrà occupata la sede stradale in via Enrico Toti martedì 2 aprile dalle 14 alle 18.

In tale fascia oraria verranno, pertanto, adottate le seguenti prescrizioni nella via Enrico Toti nel tratto compreso tra la via Principe di Napoli e fino alla via Bragadin:

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e del divieto di transito nel tratto interessato dai lavori, con esculsione dei mezzi dell’impresa;

l’istituzione del seguente percorso alternativo: via Enrico Toti al civico 27 svolta a sinistra per via Fieramosca. In via Fieramosca svolta a destra per via Corridoni. In via Corridoni svolta a sinistra per via Bragadin. In via Bragadin svolta a destra in via Balilla. In via Balilla svolta a destra in via A. Da Giussano. In via A. Da Giussano uscita in via Enrico Toti al civico 143.

