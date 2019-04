Quelli della Via della seta “sono accordi commerciali che non mettono a rischio la sicurezza dei dati, di quello mi occupo io”.

Lo ha detto a Firenze il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando con i giornalisti che gli chiedevano dell’allarme lanciato dall’ambasciatore Usa a Roma Eisemberg in merito alle implicazioni dell’accordo per la Via della seta.

