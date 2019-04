I sindacati attraverso una nota alla stampa, comunicano che, in concomitanza con la visita del ministro Salvini, martedì 2 aprile a Cagliari, si svolgerà un presidio dei lavoratori del porto industriale di Cagliari organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti.

L’iniziativa si svolgerà in via Pessagno dalle 9 e 30 alle 12 con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla crisi del porto e sollecitare il confronto chiesto al ministro dell’Interno.

Venerdì 5 alle 12 è in programma l’incontro tra i sindacati e il

presidente dell’Autorità portuale Deiana.

