A Nuoro è in programma per venerdì 5 aprile, una manifestazione per dire basta alla violenza maschile sulle donne, dopo l’ennesimo l’omicidio di una donna. La vittima, Romina Meloni, è stata uccisa dall’ex compagno, Ettore Sini, un agente di polizia penitenziaria, ora detenuto a Bancali. Durante l’aggressione è stato ferito anche l’attuale compagno di Romina, Gabriele Fois.

La manifestazione è stata organizzata da Luisanna Porcu responsabile del centro Onda Rosa Nuoro e segretaria nazionale di Di.Re.

“La mattanza delle donne continua – ha detto all’Ansa Luisanna Porcu – E’ necessario applicare la convenzione di Instabul e credere ai racconti delle donne se vogliamo fermare il femminicidio che è un problema legato al patriarcato e a nessuna patologia”.

“Per questo scendiamo in piazza venerdì sera alle 19 a Nuoro – ha annunciato – per chiedere allo Stato e alle istituzioni di intervenire e perché è importante che la violenza sulle donne e sulle vittime collaterali sia al centro dell’agenda politica quotidiana a livello locale,regionale e nazionale”.

