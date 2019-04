Sono stati avviati oggi i lavori preliminari per l’eliminazione delle intersezioni a raso sulla statale 131 ‘Carlo Felice’. Gli interventi prevedono limitazioni al traffico nella carreggiata in direzione Cagliari, all’interno del territorio comunale di Bauladu, in provincia di Oristano.

Nel dettaglio, fino al 31 maggio, per tratti non superiori ai 300 metri rimarrà chiusa al traffico la corsia di marcia tra il km 108,000 e il km 110,000, nella fascia oraria compresa tra le ore le ore 7:00 e le 18:00 (esclusi i giorni festivi). La circolazione verrà deviata nella corsia di sorpasso libera dai lavori.

Gli interventi, che consistono nello spostamento della linea di fibra ottica, sono necessari per consentire il successivo avvio dei cantieri per il miglioramento degli standard di sicurezza della strada.

Commenti

comments