Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, all’apertura del Consiglio Comunale, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Romina Meloni, la donna di Ozieri uccisa domenica dall’ex compagno, arrestato dopo una fuga a Sassari.

“Una brutta giornata per la nostra comunità, profondamente turbata dall’ennesimo episodio di femminicidio avvenuto nel nostro paese – ha detto – Come amministratori oggi ci sentiamo ancora più in dovere di dire il nostro no deciso ad ogni forma di violenza e in particolare alla violenza di genere. Ringrazio il Consiglio Comunale tutto che ha scelto di non trattare i punti previsti all’ordine del giorno per dedicarsi alla riflessione davanti ad una così grande tragedia”.

