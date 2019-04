Via la Tasi e aliquote Imu invariate. L’ha deciso il consiglio comunale di Stintino.

“Si conferma la volontà politica già espressa dal 2015 di azzerare l’aliquota per il tributo Tasi, mentre le aliquote Imu restano quelle fissate nel 2018”, spiega il sindaco Antonio Diana. L’Imu ordinaria sarà pari all’8 per mille, quella per abitazione principale al 4 per per mille. Via libera anche al bando per la concessione dei parcheggi della spiaggia della Pelosa.

“Stiamo lavorando alla riqualificazione della spiaggia, in futuro il progetto prevede lo smantellamento della strada asfaltata”, spiega l’assessore del Turismo, Francesca Demontis. Nel frattempo “vorremmo prevedere anche un sistema di pagamento più facile – aggiunge – con l’ausilio delle nuove tecnologie”.

Ma il consiglio comunale ha approvato inoltre le modifiche allo schema di convenzione sul progetto di Cala Reale, prevedendo che le urbanizzazioni siano a carico dei privati, con un risparmio per le casse dell’amministrazione di 80mila euro. Nella seduta dedicata a urbanistica e imposte locali sono state rettificate le norme tecniche di attuazione delle sottozone C1, contenute dal Puc.

