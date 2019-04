Domani alle 13.45 Matteo Salvini farà tappa a Villa Devoto, sede istituzionale della presidenza della Regione a Cagliari, per un saluto istituzionale al neogovernatore della Sardegna Christian Solinas, che era stato eletto in Senato con il patto Lega-Psd’Az.

Alle 10 invece è in programma la sua partecipazione all’assemblea di Coldiretti Sardegna, dove Salvini potrebbe incontrare anche una delegazione di pastori che saranno in presidio davanti alla Fiera di Cagliari. Con il vicepremier a Villa Devoto ci sarà anche il ministro dell’Agricoltura Gianmarco Centinaio, anche lui a Cagliari ma per il 12/o congresso regionale di Legacoop.

A Villa Devoto Salvini discuterà con Solinas anche della nuova Giunta che sta per nascere: per mercoledì 3 aprile, infatti, è attesa la firma del neo presidente della Regione sui decreti di nomina. E il giorno dopo la prima seduta in Consiglio regionale.

