Un tecnico alla guida di uno degli assessorati che spetterebbero a Forza Italia, nella distribuzione delle deleghe della nuova giunta guidata da Christian Solinas. È questa la novita’ e l’idea a cui stanno lavorando i vertici degli azzurri, ieri pomeriggio impegnati in un incontro proprio per discutere delle nomine degli assessori, all’indomani della plenaria a Villa Devoto con tutti i partiti della coalizione di centrodestra.

Per il resto, da quanto emerge dalla riunione, Forza Italia ribadisce la linea “dura” con gli alleati: gli azzurri continuano a rivendicare la presidenza del Consiglio, a cui punta anche la Lega, oltre a due assessorati.

Fonte: Agenzia Dire

