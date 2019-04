Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, non ha potuto partecipare alla riunione regionale di Coldiretti, oggi alla Fiera di Cagliari. Solinas, impedito dall’influenza, ha inviato i suoi saluti a Coldiretti ribadendo il suo impegno ad affrontare al più presto “i temi scottanti del comparto agro-pastorale sardo, in grave crisi”.

La riunione è stata aperta dal presidente regionale Battista Cualbu e dal direttore Luca Saba. Presenti il presidente nazionale Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo.

Overbooking per la sala da 2mila posti. Sono arrivati a Cagliari da tutta la Sardegna oltre 3mila persone. “Questa – ha detto Cualbu – è la miglior risposta a chi ci vuole dividere. Condirettore unisce non divide e in questo momento abbiamo bisogno di unità. La nostra è la risposta migliore”.

È atteso il vicepremier Matteo Salvini, che alle 14 parteciperà anche alla riunione nella sede della Lega a Cagliari con il commissario regionale Eugenio Zoffili e gli 8 Consiglieri regionali eletti con la Lega in vista della prima riunione del Consiglio regionale fissato per giovedì 4 Aprile.

