Il vicepremier Matteo Salvini è appena atterrato all’aeroporto di Cagliari dove sta già incontrando una delegazione di lavoratori: i sindacati dei metalmeccanici che hanno consegnato al ministro un dossier sullo stabilimento ex Alcoa di Portovesme, nel Sulcis (un’altra delegazione si trova a Roma per un presidio davanti al Ministero del Lavoro).

Sono una cinquantina, ma ne arriveranno altri, i pastori con la maglia bianca “senza bandiera” in attesa di incontrare il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che tra poco parteciperà all’assemblea di Coldiretti Sardegna in Fiera a Cagliari.

Il vicepremier si fermerà prima con le magliette bianche.

“Coldiretti sta solo cavalcando l’onda – ha spiegato all’Ansa Moira, una rappresentante dei pastori in piazza – Salvini deve incontrare noi che siamo senza bandiera e non un’associazione di categoria che per quarant’anni non ha fatto nulla”.

Una delegazione dei pastori presenti dovrebbe poter partecipare all’Assemblea. In piazza di fronte alla Fiera anche un centinaio di lavoratori del Porto Canale.

