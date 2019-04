Matteo Salvini ha incontrato davanti alla Fiera a Cagliari i pastori che indossano una maglietta bianca per evidenziare che la vertenza del prezzo del latte è senza colori.

Il ministro dell’Interno si è limitato ad ascoltare e ha anche indossato una delle maglie bianche, che ha tolto prima di entrare all’assemblea di Coldiretti.

I pastori hanno posto il problema di “un’associazione che sta cavalcando la vertenza”, e poi hanno chiesto che “sui denunciati per gli assalti alle cisterne del latte, venga fatto un controllo più selettivo: c’è gente che è stata denunciata per il semplice fatto che si trovava a passare in quel momento”.

Il pastore in questione ha parlato di “oltre duecento denunciati”.

Ovviamente, hanno detto le magliette bianche, “ci dissociamo rispetto agli attentati”. Salvini ha assicurato che chiederà “estrema attenzione”.

