Da domani, mercoledì 3 aprile, nella fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le 11:30, rimarrà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia la strada statale 131 ‘Carlo Felice’, per intervalli di tempo non superiori ai 15 minuti, in corrispondenza del km 140,220, all’interno del territorio comunale di Birori, in provincia di Nuoro.

Il provvedimento si rende necessario per gli interventi urgenti di sostituzione di un cavo della linea elettrica.

Commenti

comments