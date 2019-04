“Forza Italia non può in alcun modo rinunciare alla Presidenza del Consiglio regionale, in considerazione del grande apporto dato al successo della coalizione di centrodestra e alla stessa elezione del Presidente Christian Solinas”.

Lo dichiara il deputato di Fi, Pietro Pittalis, “prenotando” lo scranno più alto dell’emiciclo di via Roma.

“Si tratta di riconoscere ruoli e funzioni a tutte le componenti politiche in situazione di parità, anche per coordinare al meglio le azioni urgenti e necessarie per superare lo stallo in cui anni di malgoverno del centro sinistra hanno ricacciato la nostra Isola – continua Pittalis -. Forza Italia esprime personalità di alto profilo per serietà e competenza che ben potrebbero ricoprire ruolo, anche in considerazione del successo di preferenze riportato. Da garantista sempre e comunque voglio sperare che non si utilizzino argomentazioni strumentali alle quali, sono certo, tutta Forza Italia reagirà con forza e determinazione. Anche perché mi limiterei ad osservare che sarebbe bene che ognuno guardasse in casa propria prima di fare la morale agli altri. Confido nella serietà del Presidente Solinas – conclude Pittalis – e nel senso di responsabilità sinora dimostrato da tutte le forze della coalizione”.

Commenti

comments