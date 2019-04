La nuvolosità alta e sottile che é giunta nelle scorse ore è il sintomo evidente del cambiamento. Oggi avremo degli annuvolamenti via via più consistenti che nella seconda parte della giornata potrebbero dar luogo a dei rovesci di pioggia sulla Sardegna settentrionale.

Le temperature, peraltro nettamente inferiori rispetto al mese scorso, dovrebbero iniziare a scendere.

Mercoledì si dovrebbe entrare nel vivo del vero e proprio peggioramento, un primo step caratterizzato da piogge localmente intense e piuttosto diffuse. Non escludiamo locali temporali, ragion per cui non possiamo escludere qualche occasionale nubifragio.

Ma questo sarebbe il primo step di un peggioramento ancor più marcato sul finire della prossima settimana, allorquando i nostri mari potrebbero diventare fucina di vortici ciclonici.

In collaborazione con Meteo Sardegna

