In Sicilia e in Sardegna gli abbandoni scolastici nel 2017 hanno superato il 20%. E’ quanto certificano i dati sull’abbandono scolastico e la dispersione diffusi oggi dalla Fondazione Openpolis. A fronte di una media italiana del 14% di giovani in uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, 5 regioni, tutte al sud, superano questa percentuale, mentre le altre si trovano al di sotto della media italiana.

Il dato permette anche di misurare la distanza o l’avvicinamento all’obiettivo del 10% stabilito dall’Ue: l’Unione europea ha infatti fissato come obiettivo che – entro il 2020 – i giovani europei tra 18 e 24 anni senza diploma superiore (o qualifica professionale) siano meno del 10% del totale.

I dati attestano anche che le 3 regioni con più giovani tra 18 e 24 anni senza il diploma e fuori da percorsi di istruzione e formazione sono le stesse che presentano la maggiore dispersione tra il primo e l’ultimo anno delle superiori. Si tratta di Sardegna (21,2% di abbandoni, 33% di dispersioni tra primo e ultimo anno), Sicilia (20,9%, 28,3%) e Campania (19,1%, 29,2%).

