“Vogliamo creare un telefono rosso che permetta alle donne di denunciare ed essere ascoltate e protette”. Lo ha detto, in un’intervista a un noto quotidiano sardo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sui femminicidi (l’ultimo domenica a Nuoro).

“Al di là del fatto che lavoriamo perché ci sia una certezza della pena – ha detto il vicepremier – lavoriamo per azzerare questo crimine. Come ministro ho assunto ottomila agenti, non dico che ne metteremo uno in ogni pianerottolo di ogni palazzo, ma lavoriamo per rendere più sicure le città”.

Commenti

comments