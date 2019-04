“La vertenza del porto canale di Cagliari è così importante per l’economia dell’intera isola, e non solo, che non può essere trattata e banalizzata con un selfie postato su Facebook. Una perdita potenziale di oltre 700 posti di lavoro e relative buste paga non può essere oggetto di una discussione di meno di mezz’ora fatta incidentalmente da chi si trovava a Cagliari per altre questioni”.

Lo dice il segretario generale della Filt Cgil regionale Arnaldo Boeddu in merito all’incontro di oggi tra i sindacati dei portuali e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

“Qui qualcuno viene per aiutare al neo Governatore a trovare la quadra nella formazione della Giunta per fare campagna elettorale per le europee e per le Comunali di Cagliari – attacca il sindacalista – Di certo non per affrontare i problemi del porto canale se non altro perché non è neppure il ministro delle infrastrutture e trasporti”.

