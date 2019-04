“Volare alto, sopra le politica degli annunci, della vanagloria, del ‘vorrei ma non posso’, dedita a parlare di sé stessa. Camminare insieme al nostro popolo, ogni giorno e condividerne preoccupazioni, aspirazioni, progetti. Ritrovare la nostra identità e raccogliere la bandiera di battaglie giuste, doverose. Questo è quello che ci interessa in questo avvio di Legislatura regionale accanto al nuovo presidente Christian Solinas. Siamo interessati alle ‘cose da fare’ più che alle ‘cose da dire'”.

Lo scrive su Facebook il coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, alla vigilia della giornata in cui il neo governatore dovrebbe firmare le deleghe per gli assessori della nuova Giunta regionale.

“Da sardi, vogliamo conquistare la nostra vera libertà di circolazione vera per le persone e per le merci. Si chiama continuità territoriale: è un nostro diritto e deve collegare l’isola con il resto del mondo per abbattere il muro dell’insularità – sottolinea – Con la zona franca, vogliamo spezzare le catene di un fisco e di una burocrazia che usurano e desertificano la nostra economia. Vogliamo poter decidere liberamente, e quindi avere la concreta possibilità, di mettere su famiglia e acquistare un casa. Vogliamo essere liberi anche di scegliere di vivere nelle zone interne della nostra terra, senza che questo significhi essere ulteriormente isolati o avere meno certezze per le nostre cure e la nostra salute. Vogliamo anche per i nostri figli la libertà di studiare senza essere costretti ad andar lontano da casa e che per loro completare la propria formazione all’Estero diventi una scelta, non più una necessità o un sogno irrealizzabile. Vogliamo essere noi sardi – incalza – con la revisione del PPR e la nuova legge urbanistica, a scegliere, senza imposizioni, dove si può costruire e dove invece è meglio custodire quel paesaggio che i nostri padri e i nostri nonni ci hanno lasciato in eredità. E sulla nostra tavola vogliamo trovare i prodotti della nostra terra, sani e sardi, per offrirli anche all’ospite e insegnargli come si diventa centenari. Questo è quello che chiede Forza Italia – conclude – Questo realizzeremo con la Forza, l’orgoglio, il valore della Sardegna e dei Sardi”.

Commenti

comments