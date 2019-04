Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari hanno arrestato Enzo Ehjaz Elias, 23enne, cittadino italo-inglese, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di ieri un equipaggio della Volantementre passava in Viale Poetto all’altezza dei parcheggi del porticciolo di Marina Piccola, è intervenuto in soccorso di un giovane che riferiva di essere un cittadino italo-inglese e di essersi smarrito in quanto non conosceva l’ubicazione del suo alloggio in città. Il ragazzo riferiva di avere il cellulare scarico e di essere impossibilitato a chiamare la sua famiglia in Gran Bretagna. I due poliziotti hanno provato a contattare direttamente la famiglia ma purtroppo il numero fornito risultava inesistente.

Il giovane si è innervosito e quando gli Agenti gli hanno offerto la possibilità di poter ricaricare il cellulare, utilizzando il dispositivo posto nel cofano posteriore dell’auto di servizio, il ragazzo si è ulteriormente agitato. La situazione è degenerata quando un Agente gli si è avvicinato per indurlo a calmarsi ed ha sentito un forte odore di marijuana. Alla richiesta di consegnare lo stupefacente, il ragazzo con uno scatto fulmineo si è dato alla fuga ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato, con non poca fatica, e messo in condizione di non nuocere.

Dopo essere stato identificato lo studente 23enne, nato a Londra ma domiciliato a Selargius (Ca), è stato trovato in possesso di 4,30 grammi di marijuana. Portato in Questura è stato dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e segnalato alla Prefettura. I due poliziotti per le lesioni riportate durante la colluttazione, hanno ottenuto rispedivate 7 e 3 giorni di cure mediche. Stamani Elias sarà processato per direttissima al Tribunale di Cagliari.

