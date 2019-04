Venerdì 12 aprile sarà in concerto al Bflat in via del Pozzetto a Cagliari Paula Morelenbaum.

E’ oggi la cantante brasiliana più affermata, ha lavorato per tantissimi anni col Maestro Antonio Carlos Jobim, accompagnandolo in tour in ogni angolo del mondo.

Respira musica fin dall’infanzia e collaborerà nel corso degli anni con i maggiori esponenti del repertorio brasiliano: oltre a Jobim anche Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Egberto Gismonti, Maria Bethania, per citarne alcuni.

Nella sua carriera da solista ha continuato ad esplorare la musica di Jobim; in particolare con il pianista Ryuichi Sakamoto, con il quale Paula ed il marito Jaques mettono in piedi una proficua collaborazione registrando un album di successo intitolato “Casa”.

Con il Cello Samba Trio i Morelenbaum potranno trasmettere la giusta intimità di successi come Desafinado, Águas de Março e Samba de Uma Nota Só, e offrire una visione autentica dell’arte della bossa nova e di uno dei compositori più geniali del XX secolo. Il concerto è molto intimo e profondo, ripercorrerà la lunga carriera che l’ha vista al fianco di Antonio Carlos Jobim

