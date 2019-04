“Oggi, mercoledì 3 aprile 2019: questa è l’ennesima volta che ci amareggiamo trovando in questo stato il nostro mare. Tutti i nostri sostenitori si indignano per un tale scempio e per le conseguenze di tutto ciò”. E’ l’ennesima denuncia che ‘l’Associazione Salva il Mare’ posta su Facebook, con tanto di video-testimonianza, circa l’inquinamento delle acque antistanti l’area industriale di Sarroch.

“Chi si dovrebbe muovere per dovere, cosa aspetta?”. Se lo chiedono i portavoce dell’associazione che concludono il post sul noto social network invocando l’aiuto di cittadini e sostenitori “carissimi e tantissimi sostenitori, uniamoci, dite come sempre la vostra e smuovete la loro la coscienza”.

