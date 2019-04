Nel 2014 insieme ad altri due complici aveva immobilizzato, malmenato e rapinato tre anziani in una casa di Bari Sardo, facendosi consegnare assegni e contanti per 9mila euro. Oggi Marian Mula, 26 anni di Santa Maria Navarrese, è stato condannato dal Gup di Lanusei Nicola Clivio, a otto anni di reclusione e a 1.800 euro di multa per i reati di rapina aggravata in concorso e sequestro di persona.

Il giovane è stato assolto invece per il reato di porto d’arma abusivo. Con Mula quel giorno, secondo il Pm Biagio Mazzeo, c’erano Girolamo Cangialosi e un giovane minorenne, nei cui confronti si aprirà ora il dibattimento. I fatti sono avvenuti il 27 luglio 2014 a Bari Sardo, quando i malviventi hanno fatto irruzione in una casa privata dove i tre anziani residenti.

Con i polsi legati e la bocca fasciata con nastro adesivo, i tre erano stati rinchiusi all’interno di una stanza da letto. Le indagini erano state affidate ai carabinieri della stazione dei Bari Sardo, insieme al Nucleo Operativo di Lanusei.

Commenti

comments