È stato condannato a 22 anni e 6 mesi dalla Corte d’Assise di Cagliari, il 49enne Ignazio Frailis, di Capoterra, accusato di aver ucciso con 11 coltellate la vicina di casa Maria Bonaria Contu, aggredita mentre passeggiava nel parco della comunità montana assieme a due amiche.

La Corte, presieduta dal giudice Giovanni Massidda, ha disposto anche che l’imputato, dopo aver scontato la pena, resti altri tre anni in una casa di cura perché gli è stato riconosciuto il parziale vizio di mente. A ritenerlo capace di intendere era stato invece il pm Paolo De Angelis che aveva chiesto l’ergastolo. La pensionata 60enne di Capoterra, era stata uccisa il 2 maggio 2017.

L’imputato, secondo l’accusa, l’aveva aggredita per le angherie verbali e le parolacce che il pappagallo dell’anziana gli rivolgeva quotidianamente. Non del tutto soddisfatti per il riconoscimento del parziale vizio di mente i difensori Fabio Pili e Gigi Porcella. Alla famiglia della vittima, costituitasi parte civile con l’avvocato Carlo Pilia, riconosciuto un risarcimento di oltre 300 mila euro.

Commenti

comments