Addio vecchie tubature in ferro arrugginito lungo via Mazzini ad Alghero: domani, giovedì 4 aprile 2019, i tecnici di Abbanoa procederanno al collegamento delle nuove condotte appena realizzate. I collegamenti saranno eseguiti all’incrocio con via Lo Frasso: per l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nel centro storico e nelle vie Cagliari, Lo Frasso e Mazzini (tratto tra le vie Cagliari e Lo Frasso) dalle 8.30 alle 17.

L’intervento rientra nel maxi appalto da due milioni e mezzo di euro finanziato con i fondi Cipe 27 destinati a interventi strategici nel settore idrico-potabile. Ad Alghero Abbanoa sta sostituendo integralmente l'”anello” di distribuzione dell’acqua potabile al servizio della città.

Si tratta di una serie di condotte che vanno dal lungomare Barcellona fino a viale Giovanni XXIII attraversando le vie Spano, Logudoro, Sebastiano Satta, Mazzini e Porrino. La città di Alghero è inserita anche nei primi trenta Comuni della Sardegna dove si sta attuando il programma di ingegnerizzazione delle reti idriche.

