E’ convocata per venerdì 5 aprile la direzione regionale del Pd, già in programma la settimana scorsa ma poi slittata per indisposizione del segretario Emanuele Cani.

L’appuntamento è alle 17 nella sede provinciale del partito in via Canepa a Oristano. All’ordine del giorno le elezioni amministrative che si terranno a giugno o a ottobre e le europee del 26 maggio.

In quest’ultimo caso Cani indicherà il cronoprogramma per decidere chi correrà nella circoscrizione Isole Sardegna-Sicilia. Una scelta dovrà essere fatta entro il 10 aprile.

