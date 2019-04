Le quotidiane attività di controllo economico del territorio vedono incessantemente impegnata la guardia di finanza del Comando Provinciale di Cagliari anche nel particolare indirizzo di contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, attività che, sistematicamente, viene effettuata con il prezioso ausilio delle unità’ cinofile.

Nel fine settimana appena trascorso, l’azione dei finanzieri del Comando Provinciale ha avuto un notevole incremento nel capoluogo sardo, con numerose pattuglie della componente ATPI e della Squadra Cinofili.

In particolare l’azione di repressione dello spaccio in città si è concentrata sui luoghi di maggior afflusso dei tantissimi ragazzi che si concentrano nel centro cittadino.

Numerosi sono stati anche i controlli presso le fermate degli autobus nei Comuni di Quartu S. Elena e Selargius.

I baschi verdi della 2^ Compagnia Cagliari hanno così individuato e segnalato 8 soggetti, tra cui un minorenne, per detenzione complessiva di 33,4 grammi di hashish e 3,6 grammi di marijuana.

Presso i parcheggi della stazione ARST venivano inoltre rinvenuti 0,2 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina abbandonati da ignoti sul marciapiede.

L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è poi proseguita alla ricerca dei canali di approvvigionamento e così i baschi verdi, in via Schiavazzi, dopo un’attenta attività di pattugliamento hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, in un seminterrato accessibile dalla strada, 15 grammi di cocaina, 40 grammi di marijuana, 63 grammi di eroina e 5,6 kg di hashish in panetti sotto vuoto, sostanze tutte pronte ad essere immesse sul mercato al dettaglio.

Nello stesso luogo sono state anche rinvenute 10 cartucce Winchester calibro 12 e 1 motociclo modello “Derby GPR”, risultato rubato.

Presso il porto di Cagliari, i finanzieri hanno individuato un soggetto, classe 1981 in arrivo da Civitavecchia in possesso di grammi 3,45 di marjuana.

A Capoterra, invece, nei pressi di un centro commerciale, le fiamme gialle hanno individuato un minorenne, classe 2001 in possesso di grammi 1,7 di hashish.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura.

Dall’inizio dell’anno, sono 82 i soggetti segnalati alla Prefettura, 6 i denunciati all’Autorità Giudiziaria e 4 gli arrestati.

