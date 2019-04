“Volevamo far bene abbiamo trovato una Juventus molto attenta: hanno concesso poco. Noi magari dovevamo fare qualcosa di diverso ma non ci siamo riusciti. Abbiamo sprecato molte energie nella fase di non possesso e questo ci ha fatto perdere molta lucidità. Siamo stati anche generosi e arrembanti, ma ci hanno mandato spesso a vuoto”.

Così Mister Maran in sala stampa dopo la partita con la Juve.

“Pochi tiri in porta- ha spiegato Maran- ma la Juventus quanti tiri ha fatto? In fondo forse la più bella azione l’ha fatta il Cagliari con Joao Pedro”.

Sul polverone che si è sollevato intorno ai presunti cori contro Kean: “Probabilmente l’esultanza ha innescato rabbia, io ho sentito fischi, cosa hanno sentito gli altri non lo so. Il comunicato letto in campo? Per me non c’era bisogno”.

Commenti

comments