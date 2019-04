Capoterra, principio d’incendio di pannelli fotovoltaici

Da segnalazione pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari alle 13:45 circa, per un principio d’incendio che si è sviluppato in alcuni pannelli fotovoltaici installati in una struttura sita in località Is Campus, del comune di Capoterra CA.

Sul posto è stata inviata una squadra VVF di Pronto intervento che con l’ausilio dell’autoscala ha operato sopra la struttura spegnendo il principio d’incendio ed evitando la propagazione delle fiamme a gli altri pannelli e alla struttura.

Le cause in fase di accertamento.

