C’è tensione in maggioranza alla vigilia della prima seduta consiliare della XVI legislatura quando dovrebbero giurare anche gli assessori della Giunta. Christian Solinas, neo governatore della Sardegna, non ha ancora firmato i decreti di nomina.

Inizialmente era stato convocato alle 19.00 di oggi un vertice dell’ultima ora a Villa Devoto per superare lo stallo che contraddistingue lo stato delle trattative per la composizione dell’Esecutivo, saltato poichè non avrebbe potuto essere presente nessun rappresentante della Lega, e poi il coordinamento dei Riformatori è ancora riunito all’hotel Regina Margherita per decidere assieme ai quattro consiglieri regionali se accettare o no la proposta di un solo posto in Giunta avanzata dal governatore, oppure se rinunciare a far parte dell’Esecutivo.

Nella sede istituzionale della presidenza della Regione, intanto, sono invece in corso incontri bilaterali tra il presidente della Regione Christian Solinas e i coordinatori delle forze politiche della coalizione, tra gli altri Paolo Truzzu (Fdi).

Un incontro plenario potrebbe tenersi domattina un’ora prima dell’apertura della 16/a legislatura, prevista per le 10:30 in Consiglio regionale.

Ad oggi i posti in Giunta a disposizione della Lega sono tre su dodici: Sanità, Agricoltura e Turismo. Al Carroccio dovrebbe andare anche la presidenza del Consiglio.

