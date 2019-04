Parte da Cagliari il tour dei saluti in sala del cast de L’uomo che comprò la luna, il film diretto da Paolo Zucca con Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Lazar Ristovski e Angela Molina che dal 4 aprile sarà distribuito in anteprima in Sardegna da Indigo film.

Da Giovedì 4 aprile, il regista Paolo Zucca e gli interpreti Jacopo Cullin e Benito Urgu incontreranno il pubblico in sala nei cinema della Sardegna.

Il tour promozionale del film è realizzato in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission.

Di seguito l’elenco delle città e delle sale in cui, dal 4 al 7 aprile, sarà possibile incontrare il cast del film che parteciperà alle proiezioni:

GIOVEDì 4 APRILE – Cagliari

Cinema Odissea (Viale Trieste, 84) il regista Paolo Zucca e gli attori Jacopo Cullin e Benito Urgu saluteranno il pubblico all’inizio dello spettacolo delle 17.00, a quello delle 19.15 e a quello delle 21.30

UCI Cinemas Cagliari (Piazza Unione Sarda, Via Santa Gilla, 18). Il cast saluterà il pubblico all’inizio dello spettacolo delle ore 20.00.

VENERDì 5 APRILE – Oristano

Cinema Ariston ( Viale Armando Diaz, 1) il regista Paolo Zucca e gli attori Jacopo Cullin e Benito Urgu saluteranno il pubblico all’inizio degli spettacoli delle 17.00, delle 19.00 e delle 22.00.

Movies Multisala di Santa Giusta (SP49, Località Zinnigas, 09096 Santa Giusta OR) il cast saluterà il pubblico presente all’uscita della proiezione delle 18.00 e all’inizio della proiezione delle 20.00.

SABATO 6 APRILE – Olbia e Tempio Pausania

Al cinema Giordo di Tempio Pausania (Via Asilo, 2, 07029 Tempio Pausania OT) il cast incontrerà il pubblico all’inizio della proiezione delle 19.15

Al cinema Teatro Olbia (Via delle Terme, 2, Olbia) Paolo Zucca, Jacopo Cullin e Benito Urgu salutano il pubblico in sala alla proiezione delle 22.30.

DOMENICA 7 APRILE- Sassari e Alghero

Al Cityplexx Moderno di Sassari (Viale Umberto I, 18, 07100 Sassari SS) il regista Paolo Zucca con Benito Urgu e Jacopo Cullin saluto il pubblico all’inizio dello spettacolo delle 18.00 e a quello delle 20.30

Al Cinema Miramare di Alghero (Via Giosuè Carducci, 1, 07041 Alghero SS) il cast introdurrà la proiezione delle 19.00.

