Notte di paura a Cagliari per l’incendio di tre auto in via Vittorio Veneto nel centro del capoluogo sardo.

Intorno all’1.50 alcuni automobilisti che passavano nella via hanno notato le fiamme ed hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco.

Giunti sul posto con due automezzi e sette operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto le auto e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale, successivamente hanno avviato i rilievi per risalire alle cause del rogo che sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.

