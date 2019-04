È in corso il vertice di maggioranza convocato dal neo governatore Christian Solinas per chiudere il cerchio sulle trattative per la nuova Giunta.

Al tavolo, oltre al governatore, Eugenio Zoffili (Lega), Stefano Tunis e Domenico Gallus (Sardegna 20Venti), Pietrino Fois (Riformatori), Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia), Angelo Cocciu (Forza Italia), Franco Cuccureddu (Sardegna Civica), Gianfranco Scalas (Fortza Paris).

Tra non molto potrebbe essere ufficializzata la squadra che dovrebbe giurare con i consiglieri nella seduta che apre la sedicesima legislatura e in programma alle 10.30.

Commenti

comments