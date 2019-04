Al via due nuove rotte da Cagliari operate da Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni, verso Marsiglia e Palermo.

Il nuovo collegamento verso la Costa Azzurra decollerà da oggi, giovedì 4 aprile, 2 volte a settimana.

Si dovrà, invece, attendere il 18 aprile per raggiungere lo scalo palermitano: anche per questo nuovo collegamento, sono previste 2 frequenze settimanali.

La low-cost conferma, infine, per la fine di maggio, l’inaugurazione della sua nuova base a Cagliari, 5° in Italia e 13° in Europa.

Per il 2019, Volotea scenderà in pista presso l’aeroporto sardo con più di 400.000 biglietti per decollare verso 15 destinazioni, 10 delle quali esclusive. 5 le novità per l’estate 2019: oltre a Marsiglia e Palermo, sono previsti nuovi collegamenti verso Strasburgo (dal 2 maggio), Pescara (operativo dal 31 maggio) e Praga (16 giugno), che si aggiungeranno ai tradizionali collegamenti operati alla volta di Genova, Torino, Venezia, Verona,

Ancona e Napoli – in Italia – e Bordeaux, Lione, Nantes e Tolosa – all’estero.

“Siamo orgogliosi di poter inaugurare 2 nuovi collegamenti da Cagliari verso Marsiglia e Palermo – afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe -. Grazie ai nostri voli sempre comodi, diretti e veloci, tutti i passeggeri in partenza da Cagliari potranno raggiungere, più agevolmente, la penisola italiana, la Francia e la Repubblica Ceca. Allo stesso tempo siamo felici di sostenere il tessuto

economico locale grazie ai flussi turistici incoming e alle numerose opportunità lavorative che si concretizzeranno con l’apertura della nostra base sarda”.

“Ci avviamo con estremo piacere all’apertura della nuova base, un traguardo che rispecchia l’importante collaborazione tra Sogaer e Volotea – ha commentato Alberto Scanu, amministratore delegato SOGAER -.

L’inaugurazione dei collegamenti per Marsiglia e Palermo – le prime due delle cinque nuove rotte che il vettore low cost aprirà durante la stagione estiva – rappresentano un ulteriore fondamentale tassello per la costruzione di un network che amplierà i collegamenti diretti di linea dal Sud Sardegna, con l’auspicio che la presenza della base Volotea a Cagliari consenta un incremento di voli per tutto l’anno”.

