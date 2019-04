Hanno raggiunto un accordo sulla nuova Giunta il governatore Christian Solinas e le forze politiche del centrodestra dopo giurni di incontri e trattative private.

Al moment si conoscono i nomi di cinque assessori, sui 12 assessorati che spettano al centrodestra, ha letto il nome in Aula nella prima seduta della XVI legislatura, che inizia oggi giovedì 4 aprile 2019.

Si tratta di Alessandra Zedda di Forza Italia al Lavoro; Mario Nieddu della Lega alla Sanità; Giuseppe Fasolino di Forza Italia alla Programmazione; Gianni Lampis di Fratelli d’Italia all’Ambiente; Gianni Chessa del Psd’Az al Turismo. Hanno dovuto giurare gli incaricati non consiglieri Giuseppe Fasolino (Fi), Mario Nieddu (Lega) e Gianni Lampis (Fdi).

“Tutte le altre funzioni – ha confermato Solinas in Aula – sono assunte dal presidente in via provvisoria”. Si tratta dell’Agricoltura, Industria, Lavori pubblici, Cultura, Urbanistica, Affari generali, Trasporti.

Commenti

comments