I Carabinieri della Compagnia di Iglesias (Su) nella tarda serata di ieri hanno arrestato un minorenne, denunciato un maggiorenne e segnalato come assuntore un altro minorenne, tutti coinvolti in una vicenda di spaccio di droga.

Sono stati i militari della Stazione di Decimomannu ad attuare un servizio antidroga in via Tevere, a Decimomannu.

Osservato lo spaccio i Carabinieri hanno controllato un acquirente, un minorenne incensurato del paese, che aveva appena acquistato una dose di hashish. Il passo successivo è stata la perquisizione a casa dello spacciatore, maggiorenne di Decimomannu, ove i Carabinieri hanno rinvenuto circa 10 dosi di marijuana. Ma avendo accertato che l’acquirente aveva comprato hashish, i militari hanno esteso i controlli ad un terzo giovane, minorenne, che si aggirava sospettosamente in via Tevere.

Al termine della perquisizione effettivamente i militari hanno rinvenuto numerose dosi di hashish, ma soprattutto la somma contante di circa 750 euro, non giustificabile altrimenti se non con l’attività di spaccio. Al termine delle operazioni, sono stati sequestrati circa 20 grammi di stupefacente ed i contanti verosimilmente provento di spaccio.

Il minorenne che è stato accertato aver ceduto la dose è stato accompagnato presso l’abitazione a seguito di flagranza (arresto domiciliare per minorenni), il maggiorenne deferito in stato di libertà, mentre l’assuntore è stato segnalato in Prefettura per i provvedimenti di competenza

