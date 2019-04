Una traversa di via Is Cornalias, tra la fine di San Michele e l’inizio di San Michele. In piena città, ma per anni dissestata. Tra le proteste dei residenti e degli automobilisti di passaggio. Da oggi si cambia.

Transenne e cartelli sono stati sistemati in via Aspromomonte: partiti i lavori per far diventare via Aspromonte una strada come tutte le altre.

“Una storica battaglia – spiega il delegato dei trasporti della Città metropolitana di Cagliari Fabrizio Macello – ora vinta. Le periferie al centro, mai mollare”.

I lavori saranno eseguiti dalla Global manutenzione strade, la società che ha vinto la gara per la gestione di 420 km di strade del comune di Cagliari. Di solito intervengono 24 ore su 24 sulla manutenzione ordinaria, ma in questo caso si tratta di manutenzione straordinaria. “Una strada – spiega Marcello – che doveva essere urbanizzata 20 anni fa, ma non si è mai fatta perché c’erano problemi con gli espropri dei privati”. “Nel 2016 abbiamo iniziato a lavorare per risolvere gli espropri adesso. Si tratta di strade in cui gli abitanti comunque pagano le tasse, e la Tari. È una mia battaglia come presidente della commissione Mobilità”.

