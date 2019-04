“I Riformatori giustamente propongono le loro istanze e ritengono di avere uno spazio di rappresentanza che prevede due assessorati, al momento ho proposto loro di darmi un curriculum per la delega ai Lavori pubblici, resto in attesa di sapere”.

Così il presidente della Regione, Christian Solinas, sulla decisione dei Riformatori che per il momento hanno deciso di non entrare in Giunta.

Quanto alla presidenza dell’Assemblea, “questa è una scelta del Consiglio regionale, c’è un’indicazione di fondo emersa ma il candidato dovrà essere unitario”.

