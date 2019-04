“Oggi qualcosa è andato storto e come Lega ci scusiamo con i sardi per questo ulteriore rallentamento, anche se non dovremmo essere noi a scusarci”. Lo ha dichiarato il coordinatore della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, dopo la conclusione del vertice di maggioranza che si è tenuto subito dopo la seduta del Consiglio regionale. Il deputato si riferisce al fatto che sono stati nominati solo cinque assessori su dodici e che alla terza votazione l’Assemblea non ha ancora eletto il suo presidente.

In corsa c’è proprio un consigliere della Lega, Michele Pais, che ha ottenuto 20 voti contro i 16 di Antonello Peru (Forza Italia). Da oggi, ha aggiunto Zoffili, “abbiamo un assessore nominato in un settore importantissimo come la Sanità e possiamo già iniziare a lavorare”. Il coordinatore ha anche confermato i desiderata della Lega: tre assessori più il presidente del Consiglio.

E intanto, fa sapere l’ufficio stampa della Lega, “alle 15.30 con il collega parlamentare Guido De Martini accompagneranno il neo assessore alla Salute, Mario Nieddu, presso i suoi uffici di via Roma e saranno a disposizione degli organi di informazione. “La Lega, a differenza di altri – ha affermato Zoffili – non ha tempo da perdere nelle polemiche di quella vecchia politica che la gente non vuole più. Siamo già al lavoro con il nostro nuovo assessore. Le emergenze sanitarie di ogni cittadino sardo non possono aspettare. Oggi pomeriggio saremo in ufficio con il nostro Assessore e faremo insieme il punto sulle priorità per la sanità dell’Isola”.

