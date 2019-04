“Ascoltate il grido di Paolo Palumbo”. Con queste parole Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, ha annunciato la presentazione questa mattina di un’interpellanza al Governo affinché dia risposte alle richieste di Paolo Palumbo: il più giovane malato di SLA in Italia, da 9 giorni in sciopero della fame per chiedere la sperimentazione anche in Italia della terapia “brainstorm”, arrivata alla fase 3 della sperimentazione negli Stati Uniti e in Israele.

“Mentre le ricerca prosegue, bisogna attivarsi subito affinché non ci sia nulla di intentato e questa piccola fiammella di speranza possa accendersi anche per i pazienti italiani. Chiediamo al Governo un impegno straordinario per una battaglia che non è soltanto quella di Paolo, dei 6000 malati di SLA e delle loro famiglie, ma di tutta una comunità nazionale, che può definirsi tale soltanto quando non dimentica nessuno. Dal ministro della Salute e da tutta la compagine del Governo – ha concluso Cappellacci- aspettiamo un segnale forte, concreto, che faccia capire che lo Stato c’è e non volta le spalle ai suoi cittadini”.

