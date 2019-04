I comuni di Arzachena (Sassari) e Asiago (Vicenza) verso il “plastic-free”. Lo hanno annunciato gli stessi sindaci, Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, e Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago, in occasione della presentazione della stagione sportiva dello Yacht Club Costa Smeralda e delle attività della Fondazione One Ocean, a Milano. I sindaci – che hanno anche sottoscritto la Charta Smeralda, il codice etico sulle buone pratiche di navigazione e di sostenibilità ambientale ideato dal club – emaneranno a breve ordinanze sull’utilizzo di plastiche monouso.

Per quanto riguarda Arzachena, le ordinanze a salvaguardia dei mari e dell’ambiente saranno due: “una per vietare il fumo su tutto il litorale negli 88 km di costa, in cui saranno anche individuati spazi dedicati ai fumatori, e una sul divieto di utilizzo delle plastiche monouso in spiaggia” come “forchette, piatti, bicchieri e simili”, ha spiegato il sindaco Ragnedda”.

Stessa iniziativa sull’altopiano di Asiago, che con un’ordinanza del sindaco, ancora in fase di elaborazione, vieterà “l’uso di materiale plastico nei boschi, durante escursioni o pic-nic – ha detto il sindaco -, sembra in controtendenza perché qui oggi si è parlato di mari e oceani, ma ha la sua efficacia se si vuole puntare ad una valorizzazione ambientale a 360 gradi. Sarà un messaggio di grande sensibilizzazione verso le tematiche ambientali”, ha concluso Rigoni Stern.

