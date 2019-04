SPAL: SQUALIFICATO LAZZARI, ATTESA MULTA PER SEMPLICI – Seduta defaticante, questa mattina, per la Spal reduce dalla vittoria al fotofinish sulla Lazio. Allenamento a ritmi un po’ più sostenuti per chi non ha giocato, semplice recupero atletico invece per i protagonisti di una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Domani squadra al lavoro nel pomeriggio, sabato in mattinata e poi partenza per Cagliari. In Sardegna mancherà Lazzari che è stato ammonito contro la Lazio ed essendo in diffida, oggi verrà automaticamente squalificato per una giornata. Attesa invece solo una multa per mister Semplici espulso per proteste mercoledì sera dall’arbitro Guida.

CAGLIARI: SRNA SQUALIFICATO, RIENTRA CACCIATORE – Seduta di allenamento pomeridiana per il Cagliari ad Assemini in vista della gara di domenica. I rossoblù hanno svolto inizialmente lavori di attivazione e agilità, quindi sono stati creati due gruppi di lavoro: i giocatori utilizzati nella partita con la Juventus sono stati impegnati in esercizi di potenza aerobica, gli altri hanno prima effettuato esercizi di tecnica a coppie, quindi giocato una partitella contro la Primavera. Klavan è rientrato in gruppo, mentre hanno svolto un lavoro personalizzato Pellegrini e Castro. Contro la Spal mancherà Srna per squalifica: al suo posto torna titolare Cacciatore.

