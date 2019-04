Un sostegno concreto al settore turistico e ricettivo. La Confindustria del Centro nord Sardegna (Sassari, Olbia e Oristano) ha stipulato un doppio accordo con Moby e Tirrenia per garantire coupon-codici di sconto che i clienti utenti finali o, per loro conto, le imprese, potranno utilizzare nei booking Moby e Tirrenia per l’acquisto di biglietti sulle tratte da e per la Sardegna.

L’obiettivo è favorire il settore del turismo, agevolando l’acquisto di soggiorni nell’Isola presso gli operatori associati a Confindustria CNS, che rappresentano un’offerta ufficiale e regolare. Si rende così meglio accessibile e semplice la fruizione dei due principali servizi, ovvero il trasporto e il soggiorno. In base all’intesa, è prevista una riduzione dal 10 al 15% sul costo di listino dei biglietti. Il livello di sconto sarà variabile in base al periodo di riferimento: bassa stagione (gennaio-giugno e ottobre-dicembre) 15%, alta stagione (luglio-settembre) 10%. Restano fuori i periodi di particolare intensità del traffico (andata dal 26 luglio al 15 agosto o ritorno dal 16 agosto all’8 settembre) per i quali permangono le tariffe ordinarie.

Lo sconto sarà applicato sulla migliore tariffa (no residenti) su tutte le linee servite da Tirrenia e Moby. Le due compagnie garantiranno alle aziende associate a Confindustria CNS che operano nel settore turistico-ricettivo dei coupon rappresentati da un codice alfanumerico di dieci caratteri, con una data entro la quale l’utente potrà utilizzare il coupon sul booking delle due compagnie per acquistare il suo viaggio scontato. Al momento dell’acquisto del biglietto, il sistema chiederà di inserire il codice di sconto e verificherà se in quel giorno e in quel periodo del viaggio indicato dall’utente è prevista o meno la campagna promozionale. Restano esclusi dallo sconto i diritti e le tasse portuali.

