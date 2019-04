Incidente stradale nel primo pomeriggio a Pirri.

Una fiat punto guidata da un 86enne di Sestu, proveniente da Monserrato, percorreva via Italia in direzione Cagliari, quando, in corrispondenza delle strisce pedonali poste davanti al civico 130 ha investito una donna che stava attraversando la strada.

La 68enne di Pirri è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

