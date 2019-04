“I 15 minuti annunciati dal vicepremier il 27 febbraio scorso per la formazione della Giunta regionale sono diventati quasi 40 giorni. Non solo, la Sardegna non ha neppure un presidente del Consiglio regionale. E la squadra che ha il dovere di gestire le diverse vertenze non è altro che un piccolo esecutivo con cinque assessori mentre tutte le altre deleghe sono in mano al presidente Solinas. Quanto sta accadendo questi giorni lascia senza parole”.

Lo sostiene il segretario regionale del Pd sardo, Emanuele Cani, che attacca la maggioranza di centrodestra alla guida della Regione.

“Se la situazione non fosse davvero grave ci sarebbe da ridere – osserva – Le promesse degli uomini soli al comando, a quanto pare, devono fare i conti con la realtà. L’euforia del primo momento è finita così come pare terminata anche la breve luna di miele. Ora si devono fare i conti con la realtà e le vertenze aperte. E nulla è scontato – aggiunge – A quanto pare neppure la visita del 2 aprile è riuscita a risolvere i problemi che dal centrodestra si ripercuotono sulle istituzioni. Sarebbe opportuno che chi ha l’onore di guidare questa isola cominci a occuparsi dei problemi, invece di continuare a perdere tempo”.

