In Sicilia e Sardegna sono entrate entrate nel vivo le manovre per la definizione delle candidature per le europee di maggio. Se il M5s proprio stasera chiude la fase due del voto on line per la scelta definitiva dei candidati, negli altri partiti si cerca la quadra con il nodo dei capolista affidato ai vertici nazionali. Nel Pd i nomi in ballo sono quelli di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa in prima linea nell’assistenza ai migranti, l’ex responsabile del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, le eurodeputate uscenti Michela Giuffrida e Caterina Chinnici; in pista anche Valeria Sudano, già deputata alla Camera.

In Fi, Silvio Berlusconi guiderà la corsa di Saverio Romano, Salvatore Cicu (uscente), Dafne Musolino e Giuseppe Milazzo anche se rimane aperto il caso di Giovanni La Via, per la cui riconferma spinge l’area catanese degli azzurri. Assieme a Salvini, in lista per la Lega quasi certa la presenza dei referenti regionali Igor Gelarda e Fabio Cantarella mentre per gli altri posti i nomi in lizza sono quelli di Daniela Bruno, la più votata alle scorse amministrative a Messina, Francesca Donato, presidente dell’associazione Eurexit, le agrigentine Rita Monella e Nuccia Palermo, Annalisa Tardino di Licata. Fallito l’accordo con Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia corre in asse con gli autonomisti di Raffaele Lombardo, che dovrebbe schierare il deputato regionale Carmelo Pullara.

Dietro alla capolista Giorgia Meloni, ci sarà sicuramente la deputata Carolina Varchi e forse Raffaele Stancanelli, scelta che potrebbe sancire lo strappo definitivo con Nello Musumeci col quale ha condiviso la creazione del movimento Diventeràbellissima. Tra i nomi che circolano quelli dell’eurodeputato uscente Innocenzo Leontini, di Francesco Scarpinato, consigliere comunale a Palermo. Dopo avere fatto la prima scrematura attraverso la piattaforma Rousseau da dove è uscita la rosa di venti nomi, oggi è cominciato il secondo step con la votazione on line per la scelta dei candidati definitivi del M5s, che saranno 8 nella circoscrizione Sicilia-Sardegna.

