Sporcatevi Le Mani è la campagna nazionale di raccolta fondi de i Bambini delle Fate rivolta ai privati: sostiene progetti per l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con autismo e disabilità e ne assicura la continuità nel tempo grazie a donazioni regolari.

I Bambini delle Fate è l’organizzazione non profit presieduta da Franco Antonello, imprenditore di Castelfranco Veneto (TV) che con il figlio Andrea è conosciuto dal grande pubblico per i libri “Se ti abbraccio non aver paura”, “Sono graditi visi sorridenti”, “Baci a tutti” e “Le parole che non riesco a dire, questi ultimi due basati sugli scritti di Andrea, 23 anni, autistico ad alto funzionamento.

Nata nel 2005 per volontà di Franco, i Bambini delle Fate sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini e ragazzi con autismo e disabilità.

Commenti

comments